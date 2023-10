Ruba in un supermercato, il direttore lo insegue e lo fa catturare

Firenze, 16 ottobre 2023 – E’ stato il direttore, una volta visionati i video di sorveglianza, ad inseguire in auto il ladro e a farlo arrestare. Il protagonista della vicenda è un uomo, uscito dal centro commerciale di piazza Leopoldo a Firenze, nel quartiere di Rifredi, con in mano una voluminosa busta piena di merce non pagata. La scena tuttavia non è passata inosservata alla vigilanza privata che ha dato subito l'allarme al suo staff.

A questo punto il direttore dell'esercizio sarebbe saltato a bordo di un'autovettura insieme al vigilantes, mettendosi entrambi sulle tracce del fuggitivo nel frattempo allontanatosi verso via Corridoni. Dopo alcune ricerche il sospetto è stato avvistato dai suoi inseguitori in via Mariti, ad oltre un chilometro di distanza dal cosiddetto luogo del delitto.

La Polizia di Stato ha poi messo un punto alla vicenda: gli agenti delle volanti hanno recuperato oltre 230 euro di prodotti di vario genere, trafugati dal supermercato di Rifredi e denunciato per furto aggravato un fiorentino di 54 anni.