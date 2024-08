Sfondano la porta ed entrano di notte in una scuola per rubare, 4 minori nei guai

Firenze, 12 agosto 2024 – Hanno scavalcato la recinzione dell’istituto scolastico Mameli, a Novoli, e sfondato la porta a calci. L’intenzione di 4 minorenni era quella di appropriarsi di uno stereo e materiale di cancelleria, ma sono stati colti in flagranza dai carabinieri. Notte movimentata quella tra sabato e domenica scorsi quando, poco dopo la mezzanotte, un residente ha notato i 4 ragazzi introdursi nella scuola. Allarmato per i rumori, ha subito chiamato i carabinieri.

I militari del Nucleo Radiomobile, una volta entrati nell’istituto, hanno sorpreso all’interno di un’aula del primo piano, i quattro giovanissimi intenti ad appropriarsi di uno stereo, di materiale di cancelleria e di beni lasciati dagli studenti. I giovani scoperti dovranno anche rispondere anche del reato di ricettazione in quanto sopraggiunti sul luogo del reato con un motociclo denunciato alla metà del mese di luglio oggetto di furto.

I giovani sono stati così bloccati: due, un 16enne e un 14enne, sono stati tratti in arresto e sottoposti alla misura precautelare degli arresti domiciliari, mentre gli altri due, un 17enne e 15enne, sono stati deferiti in stato di libertà e affidati ai rispettivi genitori. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni valuterà se procedere o meno per i suddetti reati, nel corso del procedimento minorile.