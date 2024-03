I ladri in fuga dopo il maxicolpo… sbagliano strada

Firenze, 27 marzo 2024 – Emerge un altro video dopo il furto alla Bottega di Sguardi di viale Marconi, dove i malviventi hanno fatto incetta di occhiali di lusso per poi scappare e far perdere le proprie tracce. L'episodio è accaduto nella notte tra lunedì e martedì e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e la sezione investigazioni scientifiche.

Una spaccata con l’auto usata come ariete. Ma una telecamere di sorveglianza ha ripreso un particolare tragicomico: nelle immagini si vede l’auto passare una prima volta verso il negozio poi, dopo un breve lasso di tempo, tornare indietro dopo aver commesso il furto per imboccare a tutta velocità la strada… sbagliata, una via senza uscita. Le telecamere riprendono l’auto che inchioda bruscamente non appena il conducente si accorge di aver sbagliato per poi ingranatre la retromarcia e scappare.