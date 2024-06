Motorino rubato a Legnaia. Prof vittima del furto: “Aiutatemi a ritrovarlo”

Firenze, 6 giugno 2024 - Un altro furto di motorino nel Quartiere 4 di Firenze. Stavolta i ladri hanno colpito a Legnaia, proprio davanti alla chiesa di Sant’Angelo, nella piazzetta tra via di Legnaia e via Pisana. Vittima di quest’ultimo episodio, una persona molto conosciuta e benvoluta nel quartiere per la sua dedizione ai giovanissimi: la professoressa Genny Carpinteri, docente di Italiano dell’Istituto Marco Polo, ideatrice e coordinatrice di vari progetti per i ragazzi, tra cui giornalini e blog scolastici che impegnano gli adolescenti in una scrittura informativa, creativa e stimola in loro la ricerca.

E proprio quel Liberty 125, nuovo di pacca, su cui sfrecciava per raggiungere i suoi redattori in erba, le è stato portato via. È accaduto settimana scorsa, la sera della partita Fiorentina-Olympiakos, quando le strade del rione erano deserte e i legnaioli chiusi in casa e nei bar a fare il tifo. A rendere noto il furto e fare un appello a chi dovesse riconoscere il motociclo per strada, magari abbandonato da qualche parte, la stessa professoressa sul gruppo Facebook Sei di “Soffiano-Monticelli Legnaia se…”; ma ormai potrebbe trovarsi lontano, fuori quartiere.

“Si tratta di un Piaggio Liberty 125 color celeste-argento, targa FB70870 – spiega la docente – Era praticamente nuovo, un anno di vita e avevo anche diversi effetti dentro. Spero ancora di ritrovarlo, per me era fondamentale, qualcuno lo ha ritrovato nei giorni successivi in qualche zona della città, io, mio marito e mio figlio stiamo andando in giro a vedere se lo troviamo, ma per ora nulla”. Sul furto indagano i carabinieri della Stazione di Legnaia: chi lo vedesse può mettersi in contatto con il 112.

Nelle settimane precedenti invece erano stati fatti dei raid notturni, sempre nel Quartiere 4, in via Santa Maria a Cintoia, dove alcuni motorini sono stati cannibalizzati più volte di ruote e contenuto dei bauletti, nonostante si trovassero in piazzali condominiali.

Carlo Casini