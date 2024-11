Furto a Reggello: gioielleria svaligiata, i ladri scappano con orologi di valore

Reggello (Firenze), 29 novembre 2024 – La notte scorsa, intorno alle 2, è stata svaligiata una gioielleria di Reggello. Ingente il bottino: intorno ai 10mila euro. In piena notte, l’allarme di una gioielleria di via Guido Monaco, collegato ai carabinieri, ha fatto scattare il tempestivo intervento dei militari di Figline Valdarno.

Secondo le prime ricostruzioni, i soliti ignoti hanno utilizzato un’autovettura rubata come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria. Una volta all’interno, i malviventi si sono impossessati di orologi di marca Cartier, per un valore commerciale stimato intorno ai 10mila euro. Dopo il colpo, i ladri si sono dati alla fuga a bordo di un’altra auto.

Le indagini sono attualmente in corso e sono affidate ai carabinieri di Figline e Incisa Valdarno. Gli inquirenti stanno analizzando eventuali tracce lasciate dai responsabili e verificando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per ricostruire l’accaduto e individuare, si spera, i colpevoli.