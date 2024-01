Maxi-furto nella ditta di metalli: tronchi a protezione della fuga. E’ caccia ai ladri

Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), 17 gennaio 2024 – Hanno usato un mezzo agricolo per sfondare il cancello di ingresso e posto dei tronchi a protezione della fuga. Colpo all’americana in una ditta di lavorazione metalli di Tavarnelle Val di Pesa. Il fatto è accaduto nella nottata di oggi, 17 gennaio.

I carabinieri sono ora al lavoro per individuare i responsabili. I ladri hanno prima posizionato dei tronchi per terra per rendere difficoltoso il sopraggiungere di eventuali pattuglie delle forze dell’ordine, poi hanno sfondato con un mezzo agricolo rubato poco prima l’ingresso della ditta.

Una volta dentro i malviventi si sono impossessati dei materiali per la lavorazione dell’argento, materiale di ingente valore. Successivamente si sono allontanati dalla strada opposta percorrendo la Firenze-Siena e facendo perdere le proprie tracce.