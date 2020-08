Firenze, 4 agosto 2020 - Quando i proprietari hanno parcheggiato l'auto e sono andati in spiaggia i ladri hanno forzato la vettura, e dopo aver trovato le chiavi di casa e aver scoperto l'indirizzo grazie al libretto di circolazione, sono partiti alla volta di Firenze, dove poi, effettivamente, sono stati in grado di svaligiare l'appartamento.

È la disavventura capitata a una coppia di fiorentini in vacanza sulla costa della Toscana. Ieri sera, quando hanno scoperto il furto sull'auto, sono subito partiti per Firenze e hanno avvisato la polizia, ma ormai era troppo tardi. I ladri, entrati con le chiavi autentiche, avevano già 'visitato' l'appartamento, in via Kassel, portando via gioielli e orologi per alcune decine di migliaia di euro di valore. Sull'episodio indaga la polizia.