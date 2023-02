Presta l'auto a due conoscenti per un trasloco e non gliela restituiscono

La polizia

Firenze, 6 febbraio 2023 - Ha prestato la sua auto a dei conoscenti che dovevano fare un trasloco e che non gliela hanno più restituita. Per questo nei giorni scorsi la polizia di stato ha denunciato per appropriazione indebita due uomini, già noti alle forze dell'ordine anche per reati contro il patrimonio.

Le volanti della Questura di Firenze sono intervenute in via Baracca dove era stata geolocalizzata da una compagnia assicurativa un’autovettura denunciata, pochi giorni prima, come oggetto di un’appropriazione indebita. A bordo dell’auto due uomini, uno di origini italiane di 27 anni, l’altro di origini rumene di 37: il primo, trovato con una dose di sostanza stupefacente nei calzini, è stato segnalato quale assuntore di droghe; l’altro è stato invece denunciato per il porto ingiustificato di una cesoia.

Gli agenti hanno poi rintracciato il legittimo proprietario del mezzo al quale è stato subito restituita la vettura. Secondo quanto ricostruito quest’ultimo avrebbe prestato l’auto ai due per un trasloco, perdendone poi ogni traccia. Per i suoi conoscenti è quindi scattata al momento una denuncia per appropriazione indebita.