Affitti alle stelle in città. La ricetta di Funaro: "Piano case popolari anche per la fascia grigia"

Un incontro per parlare di accessibilità degli affitti, stipendi, difficoltà nella cura di bambini e anziani. Partendo da cinquecento biglietti raccolti fra i fiorentini per chiedere loro le problematiche più urgenti.

Questi i temi al centro del confronto "Oh, come arrivo a fine mese?" organizzato dai candidati al consiglio comunale Laura Sparavigna e Giuliano Struga, con l’onorevole Marco Furfaro, responsabile al contrasto delle disuguaglianze e welfare del Pd e con Sara Funaro, candidata sindaca della coalizione di centrosinistra.

"Abbiamo preso una scatola e chiesto ai fiorentini di indicarci in biglietti anonimi i loro principali problemi – ha detto Giuliano Struga – ottenendo 500 risposte. Moltissimi hanno parlato proprio del caro affitti. Trovare un alloggio in città deve tornare a essere un diritto e non un privilegio".

"Dovendo prendere casa a Firenze – ha dichiarato Gaia Moretti, senatrice accademica – ho avuto la fortuna di avere un parente qua, perché gli alloggi erano solo sopra i 500 euro. Il Comune ha fatto ciò che era in suo potere, con una serie di misure per fermare il fenomeno degli AirBnb, ma per quanto le politiche siano virtuose, le leggi di mercato hanno la meglio".

"La nostra associazione è nata dalla campagna di Laura Sparavigna per abbattere l’Iva sugli assorbenti femminili – ha raccontato Giacomo Rosa, dell’associazione ’Tocca a noi’ - e ora ci occupiamo del più vasto tema della cura. Per una cura di qualità serve tempo. Ma oggi, in Italia, il 30% delle persone deve chiedere un part time per stare dietro ai figli o agli anziani. Ottimo l’impegno dell’onorevole Furfaro per la settimana corta, ma forse servirebbe ancor più lavorare meno tutti i giorni".

"Mediamente una persona in Italia guadagna 1.400-1.500 euro mensili – ha detto Laura Sparavigna – e il tema salariale è un primo aspetto che occorre affrontare. Sul fronte delle famiglie chiediamo di proseguire con alcune campagne cittadine, come quella per installare fasciatoi e spazi per l’allattamento".

"I servizi sono fondamentali in una città che vive la ricchezza di poli universitari attrattivi, università per stranieri importanti, poli culturali incredibili e tanto turismo – ha detto Sara Funaro –. Dobbiamo conciliare le varie esigenze. Viviamo in un contesto in cui il libero mercato va avanti a una velocità che non ci immaginiamo neanche. Per affrontare il caro affitti, occorre agire sul fronte delle case popolari, ma anche dare risposte per la fascia intermedia".

"Va in questo senso – la riflessione finale della candidata sindaco il piano per mettere uno studentato negli ex Lupi di Toscana o il progetto portato avanti con la Regione per Monna Tessa".