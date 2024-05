Da Razzanelli a Internò, la squadra di Forza Italia

Il capolista è l’imprenditore e capogruppo uscente degli azzurri in Palazzo Vecchio Mario Razzanelli (il cui figlio Giulio è candidato alla presidenza del Quartiere 3), seguito dalla coordinatrice cittadina e avvocato Mariagrazia Internò. Poi ci sono il giornalista Fabio Scaffardi, che si batterà per il crocifisso in tutti gli uffici pubblici, l’imprenditrice Roberta Pieraccioni (ex consigliera del Q1)Jacopo Bianchi, già consigliere comunale forzista e presidente del partito dei motorini e Franco Baccani, vice presidente degli industriali di Firenze. Sono solo alcuni dei nomi, questi, presenti nella lista di Forza Italia presentata ieri dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini e dal coordinatore regionale Marco Stella. "Quello che ho detto ai candidati è che ciascuno di loro deve raccontare ai cittadini la propria storia per convincerli a votare loro e Fi. Queste donne e questi uomini rappresentano un esempio virtuoso di professionisti prestati alla politica e che vogliono mettere a disposizione della comunità i loro talenti. Su questi presupposti – insiste Bernini – dobbiamo vincere. E’ il momento giusto". Sul candidato divico di centrodestra Eike Schmidt, la ministra ha aggiunto che "è un grande candidatoNoi ci metteremo tutto l’impegno e la forza che abbiamo per conquistare Palazzo Vecchio. E poi devo dire che la sua storia parla per lui: a Firenze ha raggiunto un risultato unico, aver aumentato da 3 a 5 milioni i visitatori degli Uffizi. Eike ha dimostrato di saper governare bene quello che amministra". E, infine, Bernini non risparmia una bordata alla sinistra sul tema della sicurezza: "Solo ora si sono accorti che in questa città c’è questo problema? Cosa hanno fatto in venti anni di governo?".

A.P.