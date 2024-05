Aggredito un volontario Humanitas: "Preso a schiaffi durante il servizio"

Ha preso uno schiaffo in pieno volto. Aggredito l’altra notte un volontario dell’Humanitas di Scandicci di 21 anni che era impegnato in un servizio d’emergenza. La centrale operativa aveva mandato l’ambulanza in un appartamento del centro città per una crisi psicomotoria. Quando i volontari sono arrivati sul posto, hanno trovato alla porta una donna che li ha accolti in casa. Subito dietro di lei, in base al racconto che l’equipaggio ha fatto alle forze dell’ordine e successivamente al presidente dell’associazione, Filippo Lotti, c’era un uomo. "Il paziente è lui?", ha chiesto il 21enne alla donna; ma non c’è stato il tempo di ricevere risposta, che l’uomo si è girato e ha lasciato partire lo schiaffo a mano piena colpendo il ragazzo in pieno volto. Il volontario è vacillato, poi si è messo a sedere piuttosto frastornato. L’uomo intanto sarebbe uscito di casa, montato in macchina e poi si è allontanato. A quel punto i volontari hanno chiamato le forze dell’ordine; sul posto sono arrivati i carabinieri di Scandicci, il ragazzo nel frattempo è andato in ospedale a Torregalli a farsi visitare. I medici hanno riscontrato qualche escoriazione e poco più, così è potuto tornare a casa, dove successivamente è stato sentito dalle forze dell’ordine. "Una situazione assurda – ha detto il presidente dell’Humanitas, Filippo Lotti – i nostri volontari sono quotidianamente messi a rischio aggressione per svariate situazioni. Il fatto di ieri ne è l’ennesima dimostrazione".