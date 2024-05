Il sogno del Sol Levante: "Le vacanze dei fiorentini?. Tutti stregati dal Giappone. Ma le Canarie chiamano"

La voglia di partire è tanta ma la maggior parte dei fiorentini deve fare i conti con voli, ricezione e ristorazione che hanno visto nell’ultimo anno incrementi consistenti che superano il 20 per cento. Da un’indagine Cna Firenze sulle destinazioni delle prossime vacanze, emerge come da circa un anno e mezzo, il Giappone sia diventato la meta preferita dei fiorentini per le vacanze con un interesse crescente verso località meno note del paese del Sol Levante.

Questo afflusso di turisti toscani ha sorpreso persino i residenti giapponesi. Parallelamente, tra i più giovani, la Corea del Sud sta guadagnando popolarità, spinta dalla crescente diffusione culturale attraverso film, serie TV e eventi come il Florence Korea Film Fest. "In netto contrasto, le destinazioni mediorientali che hanno visto un crollo significativo: Giordania e Israele sono del tutto assenti dalle preferenze e solo pochi scelgono l’Egitto" spiega Giancarlo De Leo, presidente Cna Turismo Firenze e direttore tecnico di Baiana Tour Operator. Se l’Europa continua a essere una scelta forte, con città come Parigi e Londra sempre in cima alle preferenze di giovani, gruppi e coppie, si stanno affermando destinazioni meno convenzionali come Bilbao. Le isole Canarie sono particolarmente apprezzate per i weekend grazie ai voli diretti dall’aeroporto di Peretola mentre si prevede un aumento delle richieste per la Grecia a partire dalle prossime settimane. "Il 2023 è stata una annata record per il turismo su tutto il territorio nazionale.

"I numeri del 2024 sono leggermente in calo" sottolinea Lorenzo Saccardi di Mugel Travel, portavoce delle agenzie viaggio Confesercenti Firenze. Chi partirà lo farà programmando il viaggio con largo anticipo "in modo da contenere i costi che sono aumentati sia per quanto riguarda i voli che l’hotellerie e la ristorazione".

Se in Europa la formula AirBnb è una delle più gettonate soprattutto tra i giovani tra i 18 e i 24 anni, aggiunge Saccardi, chi opta per paesi extra confini continentali preferisce l’accoglienza tradizionale degli alberghi. "Questo anno rispetto al 2023 i fiorentini sono molto più oculati e più attenti alle spese – conclude Cinzia Chiaramonti, vice presidente Fiavet Confcommercio Firenze e titolare di Yanez Viaggi – Quando entrano in agenzia la prima cosa che mettono in chiaro è il budget, in media di 1.500 per due persone. Il conflitto poi in corso in Medio Oriente purtroppo sta avendo conseguenze pesanti sulle partenze. A differenza di quello in Ucraina è visto più vicino ma c’è tanta voglia di viaggiare e chi può cercherà in tutti i modi di farlo".

Rossella Conte