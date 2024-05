Farmacisti sul piede di guerra: "Cancellate le ferie senza preavviso"

Farmacisti di Scandicci in stato di agitazione. Ci sarà oggi l’incontro con i vertici della società Farmanet, a maggioranza pubblica, che gestisce le otto farmacie comunali dopo che a tutti i farmacisti il primo maggio è arrivata una mail con la quale si annullavano tutte le ferie estive pianificate dai lavoratori. "Farmanet – ha detto Giuseppe Franzone di Uiltucs Uil – ha augurato loro una buona festa dei lavoratori con una decisione unilaterale che va contro a ogni buon senso e, soprattutto, contro quanto previsto dalle norme contrattuali e dalle leggi". Una situazione piuttosto intricata. "Abbiamo denunciato da tempo – ha aggiunto Franzone – al sindaco di Scandicci cosa sta avvenendo all’interno di Farmanet. Purtroppo, a oggi, il sindaco e la sua maggioranza sono rimasti sordi davanti alle numerose problematiche sottopostegli dalla Uiltucs. Hanno, tutti, voluto, coscientemente, girare lo sguardo altrove per non rischiare uno scontro politico". Stamani si terrà un incontro al quale parteciperà anche il presidente della società, Marco Lenzi, espressione della parte di maggioranza, ovvero del comune. Il problema sarebbe la scarsità di personale, la difficoltà nel reperirne altro e di conseguenza la necessità di cancellare le ferie per garantire continuità e aperture. "Chiediamo scusa ai cittadini – ha concluso Giuseppe Franzone – ma, purtroppo, questa gestione politica e tecnica delle farmacie di Scandicci, non ci lascia altra possibilità se non quella di porre in atto delle azioni di protesta che avranno un effetto sul servizio. Pensiamo anche di pianificare un presidio sotto il comune di Scandicci".