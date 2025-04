Firenze, finestrino dell’auto rotto e valigie rubate. Dentro c’erano i vestiti di una bimba

Firenze, 3 aprile 2025 – Un altro vetro rotto per rubare all’interno di una macchina nel Quartiere 4 di Firenze. È successo in via dell’Argingrosso, nei pressi dell’incrocio con via Pio Fedi. Il proprietario aveva parcheggiato ieri, 2 aprile, intorno alle 19; ma con suo rammarico stamattina alle 7 ha trovato il finestrino rotto e la macchina interamente messa sottosopra all’interno.

Il ladro ha rubato due valigie dal bagagliaio e dei sacchi contenenti i vestiti della bambina del residente, oltre a rovistare e forse prendere qualcos’altro in tutti i vani portaoggetti dell’abitacolo. Il delinquente ha probabilmente infranto il deflettore posteriore sinistro; poi, non riuscendo ad arrivare alla sicura dello sportello per la distanza, ha rotto pure il finestrino per portare a termine il suo progetto. A spingerlo al furto potrebbero essere stati proprio i bagagli in bauliera: l’automobile è infatti sprovvista di cappelliera e ciò che si trova nel portabagagli è visibile dall’esterno. Sull'episodio indagano i carabinieri di Legnaia.

Un problema quello dei furti e più in generale della delinquenza, che da tempo attanaglia il quartiere: tanto che l’11 marzo quattrocento persone hanno sfilato all’Esselunga di via Canova proprio per chiedere sicurezza alla manifestazione organizzata dal Comitato Quartiere 4, mentre il 24 marzo si è tenuta un’assemblea sul tema, tanto partecipata quanto infuocata, alla casa del popolo di San Quirico a Legnaia, organizzata dalla locale sezione del Pd.