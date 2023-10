Via Solferino, il furto con spaccata in auto ripreso in diretta. Il video

Firenze, 16 ottobre 2023 - Alle 5.16 in punto di domenica mattina due uomini, entrambi incappucciati, con un martelletto hanno infranto il finestrino posteriore di un'auto parcheggiata in via Solferino e sono andati via facendo perdere le proprie tracce.

L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza della zona. Dalle immagini la dinamica è chiara: dopo aver spaccato il finestrino ed aver aperto lo sportello, uno dei due si è intrufolato all'interno mentre il collega era fuori a fare da palo. Per cinque minuti, le telecamere mostrano l'uomo che rovista in macchina mentre la vedetta controlla che nessuno si avvicini.

Con calma e senza paura di essere sorpresi tanto che nemmeno i due ragazzi che passavano di lì in bici sono riusciti a metterli in fuga. Alle 5.21, dopo aver passato il veicolo al setaccio, è sceso e come se niente fosse si sono allontanati. Nel corso della notte tra domenica e lunedì sono quattro i veicoli danneggiati tra via Solferino e Corso Italia.

