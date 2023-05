Furti su auto, colto in flagrante un trentenne Potrebbe essere l’autore seriale delle spaccate

Aveva ancora in mano la refurtiva quando è stato fermato e ammanettato. Giovedì mattina la polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 30 anni con l’accusa di furto aggravato su autovetture e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le chiamate di alcuni cittadini, che hanno segnalato alle autorità la presenza di due uomini intenti a infrangere i vetri delle macchine parcheggiate lungo viale Petrarca, gli agenti hanno notato due uomini con in mano delle buste, uno zaino e una valigia. I due hanno cercato di dileguarsi verso Piazza Tasso, ma sono stati fermati dai poliziotti: uno di loro ha subito lasciato cadere a terra la valigia, cercando in tutti i modi di sottrarsi ai controlli scalciando e sbracciando; l’altro si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

L’uomo fermato è già noto per reati contro il patrimonio, negli ultimi mesi era già stato arrestato almeno tre volte, sempre con la stessa accusa di furto aggravato su auto. Il fermato aveva con sé un “kit da scasso” con tanto di martello frangi-vetro, cacciavite e chiave inglese, tutto immediatamente sequestrato. A subire i danni sarebbero almeno sei veicoli, presi di mira tra viale Petrarca e viale Ludovico Ariosto, mentre il bottino era di alcune migliaia di euro, tra occhiali da sole, scarpe e vestiti. La polizia ha notato una certa analogia con altri episodi di furti su autovetture avvenuti nei giorni scorsi, perciò al momento non è escluso che dietro questi danneggiamenti ci possa essere la stessa mano. Sono in corso indagini.