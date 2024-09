Firenze, furti in appartamento: tre arresti

Firenze, 28 settembre 2024 – Furto in appartamento, arrestati tre giovani trovati con la refurtiva e attrezzi da scasso. È accaduto giovedì pomeriggio in viale Don Minzoni a Firenze. L’arresto è scattato per una 20enne e una 22enne, già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, e per un 20enne, tutti di origine serbo croata.

Un presunto complice è riuscito a scappare. I quattro, secondo quanto ricostruito, dopo essersi intrufolati nell’appartamento di un condominio, probabilmente aprendo la porta con la lastra di plastica, avrebbero fatto razzia di borse griffate e gioielli.

Le due coppie si sono allontanate dall’appartamento con il bottino. Ma una volta in strada hanno catturato l’attenzione di tre poliziotti in borghese che hanno provato a fermarli per le operazioni di identificazione. I quattro sono fuggiti in diverse direzioni.

Anche con il supporto di una pattuglia della polizia municipale, gli agenti sono riusciti a bloccare il giovane e le due ragazze. La ventiduenne avrebbe tentato di liberarsi di un borsello contenente attrezzi da scasso, subito recuperato dai poliziotti.

Il quarto componente del gruppo sarebbe riuscito a scappare ma prima di far perdere le tracce un poliziotto è riuscito a strappargli il giubbotto, nelle cui tasche sono stati rinvenuti gioielli e una lastra, spesso utilizzata per aprire le porte delle abitazioni chiuse senza mandate.