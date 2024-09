Furti in abitazione a Querceto: "Pronti al controllo di vicinato"

di Sandra Nistri

Un progetto pilota di "controllo di vicinato" con l’utilizzo anche di una serie di ‘occhi elettronici’ per arginare l’escalation dei furti in abitazione a Querceto. È la proposta che i referenti dell’Associazione Antico Borgo di Querceto hanno illustrato nell’assemblea pubblica alla Casa del popolo di via Napoli e che porteranno, il prossimo martedì, nell’incontro già fissato con il primo cittadino Lorenzo Falchi: "Vogliamo chiedere al sindaco di approvare questo progetto che prevede la nascita di gruppi di vicinato in grado di controllare eventuali persone o cose sospette e segnalarle, attraverso un responsabile riconosciuto dalle forze dell’ordine e dall’amministrazione comunale, alle stesse forze dell’ordine – hanno spiegato il presidente e il vicepresidente dell’associazione Lorenzo Paioletti e Alessandro Ricci -. Il Comune non aveva firmato, nel 2018, il protocollo che prevedeva questa possibilità ma speriamo che ora possa acconsentire. Fra l’altro in questo progetto è prevista l’installazione di cartelli ma anche di telecamere".

Telecamere la cui ubicazione è precisamente indicata nella proposta: i dispositivi, infatti, dovrebbero essere dislocati in via Biancalani, via delle Cappelle, tra via del Cuoco e via del Ghirlandaio e tra via Gavine e via Bortolotti. Dagli oltre 120 partecipanti all’assemblea, molti dei quali hanno raccontato l’esperienza traumatica dei furti subiti, è venuta anche la richiesta di poter completare il progetto con il coinvolgimento di guardie giurate e chiedendo un maggiore passaggio in zona di polizia e carabinieri.

Alla serata hanno preso parte anche alcuni esponenti dell’opposizione e l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Stefano Mengato è stato bloccato perché "tacciato di propaganda". Intanto il capogruppo della Lega Daniele Brunori polemizza per il fatto che all’assemblea non abbiano preso parte né il sindaco, né esponenti della maggioranza e annuncia, per il prossimo consiglio una mozione sui furti a Querceto.