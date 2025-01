Furti in casa, arrestata la banda. Tra i beni recuperati c’è un casco firmato da Valentino Rossi

Firenze, 25 gennaio 2025 – Importante operazione contro i furti in abitazione da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Firenze. I militari hanno arrestato quattro persone, tutte di nazionalità italiana, di età compresa tra 35 e 53 anni, accusati di aver sottratto alle vittime beni di valore in oro e argento. Della refurtiva faceva parte anche un importante cimelio sportivo: un casco da motociclista autografato da Valentino Rossi.

Il recupero della refurtiva

In totale, i carabinieri hanno restituito alle vittime circa 200 oggetti in oro e argento, per un valore intorno ai 100mila euro. Questi beni erano stati trafugati in sette eventi criminosi nei comuni di Impruneta, Bagno a Ripoli, Scandicci, Cerreto Guidi e Prato. Le indagini hanno preso il via nell'ottobre 2024, a partire da una denuncia di furto presentata da una residente a Fiesole, culminando a fine novembre con l'arresto di quattro sospetti. Il gruppo è stato intercettato dai militari in un Bed & Breakfast a Follonica, considerato il loro quartier generale per le operazioni in Toscana.

Sequestri e recuperi ulteriori

Durante l'irruzione, i carabinieri hanno recuperato parte della refurtiva e sequestrato i veicoli utilizzati dai sospetti, tra cui un potente Suv con circa 500 cavalli. Consapevoli della possibile esistenza di altri beni in loro possesso, il nucleo operativo ha proseguito con le verifiche riuscendo, nel gennaio 2025, a rintracciare altri 200 oggetti tra gioielli e articoli in argento, sepolti in alcune zone rurali intorno a Follonica, ora restituiti ai legittimi proprietari. Tra gli oggetti recuperati figura un casco autografato dal nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi, già rinvenuto al momento dell'arresto.