Fuochi di San Giovanni, il programma a Firenze: grande festa in città

Firenze, 21 giugno 2023 – È ricco il programma delle celebrazioni del 24 giugno, giorno della festa di San Giovanni. Come tradizione, sarà una giornata speciale per Firenze, che festeggia e ricorda il Santo Patrono con tanti eventi, Su tutti gli attesissimi fuochi, o come si dice a Firenze "i fochi", che quest’anno, grazie a una diretta streaming, potranno essere ammirati in tutto il mondo.

Il Corteo della Deputazione con il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina partirà la mattina alle ore 8.30 per la consegna della Croce di San Giovanni al Sindaco di Firenze. Percorrerà via de’ Calzaiuoli fino a raggiungere Palazzo Vecchio. Alle 9.30 circa la sfilata con il Gonfalone di Firenze, il sindaco e le autorità che partiranno da Palazzo Vecchio per giungere al Battistero. Alle 10 l’offerta dei Ceri nel Battistero di San Giovanni. Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa Solenne in Duomo dall’arcivescovo Giuseppe Betori. Al termine della celebrazione ci sarà la consegna della Croce di san Giovanni all’Arcivescovo.

Sabato 24 giugno alle 18 si giocherà la finale dell’edizione 2023 tra gli Azzurri di Santa Croce ed i Rossi di Santa Maria Novella. Il Corteo partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15,45. Il corteo arriverà in piazza della Signoria e poi riprenderà il percorso verso piazza Santa Croce dove alle 17 inizierà lo spettacolo del Corteo e dei Bandierai degli Uffizi. Il Magnifico Messere sarà il lanciatore del peso Leonardo Fabbri, vincitore della sua gara al Golden Gala – Pietro Mennea di Firenze dello scorso 2 giugno. Già tutti venduti i biglietti per la finale. È prevista una diretta per tutti coloro che non potranno essere in piazza. Le immagini saranno curate dalla società ShowLab che ha vinto il bando di gara indetto dal Comune di Firenze. Le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, dalle 15,45, su Toscana TV (Canale 11) e Firenze TV (Canale 80). In replica alle 21 su Toscana TV e alle 23 su Firenze TV. ShowLab avrà la diretta anche su Dazn (in tutta Italia per tutti gli abbonati alla piattaforma) e produrrà la versione in 360 insieme a Gold, e ospiterà le televisioni di tutto il mondo fra le quali NHK dal Giappone, BBC Inghilterra, Cuarto dalla Spagna, World Rugby Tour dagli Stati Uniti. È, inoltre, in lavorazione un documentario sul mondo del Calcio Storico Fiorentino che verrà poi trasmesso in tutto il mondo.

Alle ore 18 tornerà anche il Palio remiero di San Giovanni. L’appuntamento è presso la Società Canottieri Firenze, col palio tra gli equipaggi dei quattro quartieri storici di Firenze. I barchetti dei quartieri storici - Santo Spirito, Santa Maria Novella, Santa Croce e San Giovanni – si sfideranno nel tratto d’Arno tra il Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio.

La giornata del Santo Patrono termina con l’evento più atteso da tutti i cittadini, il tradizionale spettacolo pirotecnico che dura da oltre novant'anni. Cominceranno alle 22 i “fochi” di S. Giovanni, della durata di circa quaranta minuti. Appuntamento sul Lungarno della Zecca con la una magia di luci, gigli e salici piangenti che risplenderanno nel cielo. Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 21 dal concerto della Banda dell’Aeronautica Militare diretta dal maestro Pantaleo Cammarano, che si esibirà in occasione del centenario della fondazione dell’Arma Aeronautica. I fochi quest’anno potranno essere ammirati in tutto il mondo grazie alla diretta su Facebook, Youtube e sul sito della Società San Giovanni Battista di Firenze. In contemporanea, lo spettacolo verrà trasmesso in live streaming anche sulla pagina Facebook del SE·STO on Arno Restaurant & Bar del Westin Excelsior Florence.

Sempre più occasioni per visitare i Musei del Bargello. Sabato 24 giugno, in occasione delle celebrazioni per San Giovanni Battista, patrono di Firenze, saranno aperti al pubblico gratuitamente il Museo Nazionale del Bargello, il Museo di Palazzo Davanzati e il Museo delle Cappelle Medicee, che sarà fruibile - grazie alla collaborazione con l’Opera Medicea Laurenziana - in via eccezionale fino alle 22:50 (il Bargello dalle 8:15 alle 18:50, Palazzo Davanzati dalle 13:15 alle 18:50). Il 24 saranno aperti regolarmente inoltre i musei di Palazzo Vecchio, museo del Novecento e di Santa Maria Novella, Cappella Brancacci, Museo Bardini, Fondazione Romano e Palazzo medici Riccardi.

