Firenze, lo spettacolo dei “fochi” illumina la notte di San Giovanni / LIVE

Firenze, 24 giugno 2023 – Come da tradizione, il 24 giugno è una giornata speciale per

Firenze, la festa del patrono San Giovanni Battista, con numerosi eventi in programma e soprattutto gli immancabili e amatissimi ''fochi'', i quali quest'anno possono essere ammirati in tutto il mondo grazie alla diretta su Facebook, Youtube e sul sito della Società San Giovanni Battista di Firenze. In contemporanea, lo spettacolo verrà trasmesso in live streaming anche sulla pagina Facebook del SE·STO on Arno Restaurant & Bar del Westin Excelsior Florence.