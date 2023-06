San Giovanni: le emozioni del calcio storico, lo spettacolo dei “Fochi” in diretta streaming

Firenze, 24 giugno 2023 – Eventi, spettacolo e tradizione: è la festa di San Giovanni. Dai “Fochi“ al Calcio Storico, dai concerti alle gare, la città è pronta a salutare il suo patrono. Si inizia la mattina, alle 8,30, con il Corteo degli Omaggi. Partirà da via Folco Portinari, passando per piazza del Duomo e la loggia del Bigallo. Qui, con il corteo storico della Repubblica Fiorentina, prenderà via Calzaiuoli per arrivare in piazza della Signoria. Nella stessa piazza alle 9,15 toccherà ai bandierai degli Uffizi incantare la folla. Mentre alle 9,30 il corteo, con il Gonfalone di Firenze, il sindaco e le autorità, ripartirà da Palazzo Vecchio, puntando piazza Duomo per partecipare alle celebrazioni liturgiche. Alle 10 in Battistero ci sarà l’offerta dei ceri all’Arcivescovo e al Capitolo, dal Comune e dalla Società di San Giovanni Battista. E alle 10,30 la messa nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

I festeggiamenti laici ripartono nel pomeriggio sul Lungarno Anna Maria Luisa de Medici, dove alle 18 i canottieri gareggeranno per il Palio remiero di San Giovanni. I barchetti dei quartieri storici - Santo Spirito, Santa Maria Novella, Santa Croce e San Giovanni - si sfideranno tra il ponte alle Grazie e Ponte Vecchio. Ma c’è un evento, quando arriva il 24, di pura fiorentinità, che smuove gli animi dei Quartieri. E’ la finale del torneo del Calcio Storico. Dalle 18 sul sabbione di Santa Croce gli Azzurri daranno battaglia ai Rossi di Santa Maria Novella. Il Magnifico Messere sarà il lanciatore del peso Leonardo Fabbri, ottavo nel ranking mondiale. Il corteo partirà dalle 15,45 da Santa Maria Novella e raggiungerà piazza della Signoria. Tutti esauriti i biglietti (diretta, dalle 15,45, su Toscana TV al canale 11 e Firenze TV al canale 80. Diretta per gli abbonati anche su Dazn).

Lo spettacolo proseguirà in serata dove sul Lungarno della Zecca ci sarà il concerto della banda dell’Aeronautica Militare, che precede i “Fochi“, alle 22, per la prima volta visibili in tutto il mondo grazie allo streaming sul canale Youtube della San Giovanni. Gratis per l’occasione il museo del Bargello, il Museo Palazzo Davanzati e il Museo delle Cappelle Medicee, che sarà fruibile eccezionalmente fino alle 22,50. Aperti normalmente invece i musei di Palazzo Vecchio, museo del Novecento, Palazzo medici Riccardi e di Santa Maria Novella, Cappella Brancacci, Fondazione Romano e Museo Bardini.

Gabriele Manfrin