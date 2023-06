Calcio storico fiorentino, esauriti i biglietti per la finale. Leonardo Fabbri “Magnifico Messere”

Firenze, 19 giugno 2023 – Sarà il lanciatore del peso Leonardo Fabbri, vincitore della sua gara al “Golden Gala – Pietro Mennea” di Firenze dello scorso 2 giugno, il Magnifico Messere della finale del Calcio Storico Fiorentino che si svolgerà sabato prossimo, 24 giugno alle 18, in piazza Santa Croce. Leonardo Fabbri è, attualmente, con la misura di 21,81 metri, il miglior lanciatore d’Europa del 2023.

È ottavo nel ranking mondiale ed uno dei candidati per una medaglia ai prossimi mondiali che si svolgeranno a Budapest in agosto. Già tutti venduti i biglietti per la finale del Torneo di San Giovanni che vedrà di fronte gli azzurri di Santa Croce ed i Rossi di Santa Maria Novella. In poche ore tutti i tagliandi disponibili al box office sono andati esauriti.