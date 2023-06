La dura legge dei Rossi Schiantano San Giovanni nella seconda semifinale La vittoria del bel gioco

di Gabriele Manfrin

La piazza si tinge di rosso. È Santa Maria Novella a portare a casa la seconda semifinale del calcio storico battendo i Verdi. Una partita dominata dai Rossi, che hanno resistito all’assalto di San Giovanni, cresciuto durante il match. Finirà con sette cacce e mezza segnate dai Rossi contro le 2 degli avversari. Duelli e fisicità: è stata una semifinale che non ha tradito le aspettative. All’inizio i Rossi hanno dilagato, ma nel corso del match i Verdi hanno tenuto botta. Non c’era la pioggia incessante della semifinale di sabato. Una partita intensa e dominata dal bel gioco: tante cacce segnate e diverse quelle tentate. Non sono mancati comunque scontri e medicazioni.

I Rossi si dimostrano propositivi fin dai primi attimi della sfida. I portatori tentato subito di affondare. E basta aspettare il decimo minuto per vedere il rosso Manuel Lopez sfruttare una ripartenza. Tagliando il campo da destra a sinistra, è bravo a portare a spasso la difesa verde. Con una grande finta di corpo si libera e scarica la palla sul compagno Gianassi, che appoggia in balaustra: è 1-0. Segue un lungo possesso palla verde, in cui i calcianti creano però poco. E’ al 17’, in seguito a una caccia fallita da San Giovanni, che i Rossi riconquistano il pallone e con un coast to coast di Renzoni si portano sul doppio vantaggio. I Verdi non perdono il mordente e attaccano.

Al 25’ tentano un tiro dalla distanza, che non andando a buon fine crea l’occasione per una ripartenza prepotente dei Rossi. E dopo un tutto campo, ecco che arriva il 3- 0. Da questo momento sono costretti a giocare in uno in meno a causa dell’espulsione del Riccio, ma comunque i Verdi di San Giovanni non si danno per vinti e mettono il piede sull’acceleratore. Al 28’ provano un assalto coordinato, una bell’azione che però non va a buon fine. Pressano. In questa fase la formazione di San Giovanni cresce, alza il livello. I Rossi rischiano e sono diverse le azioni in zona porta. I Verdi non mollano, pressano e al 30’ dopo un cambio di gioco fallito dai Rossi liberano un calciante con una "campana" che scavalca la difesa e porta San Giovanni sul 3-1.

I Verdi continuano a costruire e grazie a uno scatto sulla fascia sinistra al 34’ riescono a bucare la linea rossa, portando il punteggio sul 3-2 con la firma di DeLucia. Nei finale la partita si accende e diventa più fisica. Un calciante verde viene espulso. I Rossi comunque la vogliono chiudere e al minuto 36 partono in gruppo. A spallate aprono il campo a Lopez che non sbaglia il 4-2. Al 41’ è sempre lui che spacca in due la difesa avversaria e cede la palla al compagno che la porta sul 5-2. Nei 10 minuti finali Santa Maria Novella la mette in banca e va sul 7-2. La caccia sbagliata dai Verdi regalerà mezza caccia ai Rossi che sfideranno gli Azzurri nella finale del 24.