“Lasci un vuoto incolmabile”, la lettera e le lacrime al funerale di Marco Acciai

Firenze, 6 giugno 2024 – “Un vuoto incolmabile”. Dolore e lacrime nella chiesa di Santo Stefano in Pane a Firenze dove questo pomeriggio, 6 giugno, si è tenuto il funerale di Marco Acciai. Il giovane, appena 21 anni, ha perso la vita nell’atroce incidente avvenuto al casello di Rosignano (Livorno), domenica scorsa.

Una folla commossa per l’ultimo saluto a un ragazzo che lascia un vuoto profondo nel cuore di parenti e amici. Tanti hanno voluto manifestare affetto alla famiglia di Marco Acciai, attraverso parole sussurrate e scritte in una lettera firmata da tutti i presenti e dedicata al giovane.

"Marco vi segue come amico e come custode, non vi abbandonerà”. Ha detto il parroco nella lunga omelia, con un pensiero rivolto ai tanti ragazzi in chiesa. “Questa perdita è difficile da accettare” hanno detto stringendosi gli uni con gli altri per darsi forza nell’addio a un amico “insostituibile”.