Fumetti, arte contemporanea e rari documenti

Inizia una stagione di nuove grandi mostre in giro per la Toscana. Il Centro per l’arte contemporanea di Prato ha appena stretto un accordo di collaborazione con il Museo Novecento di Firenze. L’esito di questa intesa è visibile dalla mostra che si inaugura domani, ’Smisurata. Opere XXL’: saranno visibili le opere di Jannis Kounellis, Mario Merz e Mimmo Paladino, donate dai collezionisti Barbara Burgerhout, Madame e Monsieur Solet.

’Smisurata Opere XXL dalla Collezione Centro Pecci’, dedica attenzione a lavori di grande formato del Museo pratese. Creazioni fuori scala "attorno a cui costruire una nuova alleanza tra gli spazi del Centro, le opere che conserva e le comunità che lo visitano", spiega il direttore Stefano Collicelli Cagol. L’allestimento di ’Smisurata’ pone un’attenzione specifica all’accessibilità. L’esposizione si collega naturalmente al percorso di Eccentrica, percorso permanente della collezione del Centro Pecci disegnato da Formafantasma, che ha confermato il ruolo fondamentale delle opere della collezione nel creare legami con il territorio e la comunità.

Sempre domani apre ’Light’, la prima personale di Davide Stucchi (Vimercate 1988) in un’istituzione italiana. L’esposizione presenta sculture realizzate dall’artista tra il 2019 e il 2025 ispirate al tema della luce, che trasformano la percezione dello spazio espositivo e del corpo di chi visita la mostra. Completa il tris, l’installazione video, ’La marcia dell’uomo’ di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, che entra a far parte della collezione del Centro Pecci grazie al sostegno del PAC 2024. Proiettata su tre grandi schermi, l’installazione affronta le repressioni culturali e i grandi rimossi della storia come il colonialismo italiano in Africa. Ispirata a filmati d’epoca, girati tra la fine dell’Ottocento e gli anni Sessanta, ’La marcia dell’uomo’ mostra lo sguardo distorto e violento dell’Europa verso l’Africa.

E arriviamo a Pisa dove, da domani, a Palazzo Blu apre ’Sara Colaone. Storia e storie del ‘900 a fumetti’, una mostra dedicata al fumetto italiano omaggiando Sara Colaone, una delle voci più significative del fumetto contemporaneo.

A Siena Palazzo delle Papesse ha pensato come animare l’estate, offrendo tante occasioni per scoprire la mostra ’Hugo Pratt. Geografie immaginarie’ con iniziative adatte a tutte le età. Dal 16 al 29 giugno e dal 7 al 27 luglio si terranno i ’Summer Days’. Dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle 17, verranno organizzati laboratori per bambini dai 6 ai 12 anni (info e prenotazioni: 0577.286300).

Il ritorno poi a Livorno della Nave Amerigo Vespucci segna l’inizio di una mostra straordinaria: ’Cavalieri per mare. La Marina stefaniana in età moderna’. Dal 4 all’8 giugno a bordo della nave salirà un documento assai prezioso che viene esposto per la prima volta: il codice membranaceo degli Statuti, capitoli et constitutioni del Ordine de’ Cavalieri di S.Stefano del 1561, che Cosimo I chiese a Papa Pio IV di confermare. Mentre rari documenti e oggetti come la Bolla di fondazione, i primi Statuti, divise, provanze di nobiltà, carte nautiche, testimonianze della Battaglia di Lepanto e della maestria del Vasari saranno ordinati negli spazi espositivi appositamente allestiti presso la Capitaneria di Porto di Livorno.