Firenze, 1 dicembre 2019 - Fuga di gas in Oltrarno a Firenze, in via dello Sprone.

I Vigili del fuoco hanno eseguito delle misurazioni dei livelli di gas sul piano stradale e hanno disposto a scopo precauzionale l'evacuazione del ristorante "Cammillo".

I tecnici di Toscana Energia sono poi intervenuti per la riparazione. Sul posto anche la Polizia municipale per l’interruzione della circolazione. Il personale di Toscana Energia ha individuato la perdita e ha così potuto allestire il cantiere per effettuare la riparazione in sicurezza.