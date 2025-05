Fuga di gas, scuola evacuata. Ma era un falso allarme. Il sopralluogo dei tecnici

Allarme per una presunta fuga di gas in una scuola elementare di Scandicci. È successo intorno alle 13.30 di ieri in via Filippo Sassetti, alla Gianni Rodari, che fa parte dell’istituto comprensivo Rossella Casini. Ragazzi e insegnanti hanno iniziato ad avvertire, in particolare al primo piano, un forte odore acre, simile a quello del gas. Da qui l’allarme ai vigili del fuoco di Firenze Ovest, che sono intervenuti sul posto per un controllo. Una parte del plesso, con circa 60 persone fra alunni e insegnanti, è stata evacuata, in modo da permettere le operazioni di verifica, che hanno avuto esito negativo. Per questo, nel plesso, dopo l’iniziale paura, è poi ripresa la normale attività didattica. Questa mattina, all’interno dell’istituto, sono previsti ulteriori controlli da parte dei tecnici comunali, per capire l’origine dell’odore e, se possibile, per eliminarlo.

Secondo le prime ipotesi, i miasmi potrebbero derivare dall’impianto fognario che, soprattutto durante il cambio di stagione, tende ad emanare cattivi odori. Peraltro non è il primo caso del genere in zona. A gennaio, momenti di paura si erano registrati alla scuola materna Santa Caterina di Lastra a Signa dove era stato avvertito un intenso odore di gas.

Anche in quell’occasione, a titolo precauzionale, i bambini delle due sezioni presenti erano stati fatti uscire in giardino, mentre sul posto erano intervenute alcune squadre della polizia municipale e dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, oltre ai soccorritori della vicina Misericordia di Lastra a Signa, attivati dal 118. Il problema era comunque rientrato in pochi minuti, non appena era stata verificata l’assenza di una effettiva perdita nell’edificio di piazza Garibaldi.