Frittelle di riso challenge, il 15 marzo nuova sfida gastronomica

Firenze, 13 marzo 2024 - Saranno le frittelle di riso le protagoniste della nuova sfida gastronomica lanciata da Food Challenge assieme alla Venerabile Compagnia dei Quochi e dedicata a una tentazione dolce della tradizione fiorentina, tipica di questo periodo. La sfida, che animerà la giornata di venerdì 15 marzo e vedrà in gara 18 partecipanti, verrà ospitata dalla Pasticceria Ruggini di via Garibaldi 13 a Pontassieve, con inizio alle ore 15.30. Una giuria tecnica degusterà le specialità presentate dagli sfidanti attribuendo a ciascuna di esse un punteggio in base alle varie caratteristiche, che verrà a determinare il vincitore. A questa si affiancherà una seconda giuria generale che decreterà a sua volta un vincitore. Ecco l’elenco dei partecipanti: Pasticceria Morandi via Senese, 134R; Forno Sartoni via dei Cerchi,34R; Panificio Noferi via del Cesto, 51 Figline Valdarno; Park Bistrot piazzale della Cascine; Panificio La Spiga via G. La Farina 4/r; Consorzio il Forteto del Mugello Località Rossoio, 6 Vicchio; Vecchio Forno via Guelfa, 32; I' Chicco di grano via B. Buozzi, 163 B/C/D Campi Bisenzio; Pasticceria La Dolce Dea via Duca della Vittoria, 73 Rufina; Forno in piazza, P.za G. Matteotti, 31/A Tavarnelle VP; Cristal Pasticceria via della Comunità Europea, 17 Figline; Il Nuovo Forno via C. D'Angiò, 68/R; Pasticceria Ripa via della Ripa, 5/7/9; Forno Canapa via dell'Ariento, 21/r; Pasticceria i 4 pasticci Borgo Sarchiani, 16 San Casciano; Panificio Ipan via G. Di Vittorio, 70 Pontassieve; Forno Macucci via IV Novembre, 87 San Casciano VP; "Le Torri" Fondazione Solidarietà Caritas via delle Torri, 7. La giuria tecnica è composta da Luciano Artusi, Angelo Mazzi, Lino Amantini, Tommaso Bartoloni, Alessandro Broccia, Antonio Pagani, Gabriele Vannucci, Alessandro Malotti, Michele Lomonaco; Massimo Tanzini, Guido Guidi. L’iniziativa viene svolta grazie anche al sostegno di Oleificio Sardelli e Fattoria di Doccia; Falutec; Cevest srl; Drinks Lab; Scuola di arte culinaria Cordon Bleu; Works SRL; ML Group Insurance; banca BCC di Pontassieve. Il progetto “Food Challenge” è stato creato con il proposito di preservare e onorare le ricette che hanno definito la città per secoli contribuendo a costruire una tradizione fatta di pietanze tramandate per generazioni.