"Fratello Sole, Sorella Luna", il capolavo torna in sala

Arriva a Firenze, come proiezione unica, a ingresso gratuito, grazie a Minerva Pictures, il film capolavoro di Franco Zeffirelli, "Fratello Sole, Sorella Luna" (1972) in programma stasera (21) al Cinema La Compagnia. Saranno presenti Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli, il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessora del Comune di Firenze, Maria Federica Giuliani, Donovan, compositore e musicista, autore della colonna sonora della versione in inglese del film, Fra Matteo Brena, della commissione francescana per l’Ottocentenario delle stimmate di San Francesco. "Un film di un valore grandissimo e di altrettanto valore risulta pertanto il suo restauro che contribuisce a celebrare l’ottocentenario delle stimmate di San Francesco" dichiara il governatore, Eugenio Giani. "Dopo il successo di Romeo e Giulietta Franco Zeffirelli pensa ad un film musical sulla vita di San Francesco e prepara un adattamento coinvolgendo i Beatles per la colonna sonora - ricorda Pippo Zeffirelli - l’incidente stradale avuto insieme a Gina Lollobrigida nel 1969 e, nel frattempo, lo scioglimento del gruppo dei Beatles, lo porta a realizzare un film più spirituale. Così nasce ‘Fratello sole, sorella luna’ con le musiche di Donovan per la colonna sonora internazionale e di Riz Ortolani per la versione italiana".