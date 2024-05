Fratelli di Signa, presentazione della lista

È Marco Colzi, segretario locale di Fdi, a guidare la lista "Fratelli di Signa", una delle sei a sostengo della candidatura a sindaco di Signa di Monia Catalano. A seguire, come aspiranti consiglieri comunali: Luigi Forte, responsabile provinciale del "Dipartimento pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili" di Fratelli d’Italia, Tatiana Gotulea, Fabio Mannini, Irene Tellini Rusticano, Paola Porlisi, Pierluigi Mazzia (campione di wakeboard), Mauro Golini, Martina Taccetti, Stefano Poggini, Federica Tofani, Pierfrancesca Gallorini, Giuseppe Capoluongo, Giada Mangiavacchi, Giulia Chiesi e Paolo De Marinis. "Siamo legati a Fratelli d’Italia – ha spiegato in un recente video Marco Colzi – ma siamo una lista civica. Questo significa che la nostra attenzione è concentrata esclusivamente su questa città, su Signa". Insieme a "Fratelli di Signa" sostengono Catalano (civica) varie liste legate a movimenti e partiti politici: "Prima Signa" (Lega), "Signa al Centro" (Iv), "Uniti per Signa" (civica sostenuta da Forza Italia, ma anche da alcuni ex Pd come Paolo Bambagioni) e "A Sinistra per Signa". Domani, i quattro candidati saranno protagonisti di un confronto organizzato da La Nazione e moderato dalla giornalista Lisa Ciardi. Appuntamento (ore 18) al Ristoro dell’Arte.