Fratellanza Militare, un seminario su divulgazione storica attraverso gioco e modellismo

Firenze, 8 settembre 2024 – Il 10 settembre alle 17 la Fratellanza Militare di Firenze ospiterà un Seminario sulla divulgazione storica mediante il gioco, il modellismo e la ricostruzione, a cura di Associazione Fiorentina Battaglie in Scala e Museo del Figurino Storico di Calenzano. A parlarne saranno Interventi sul tema Iacopo Trotta, Paolo Coturri e Daniele Vergari, membri di Associazione Fiorentina Battaglie In Scala. Con loro, Elisabetta Carovani direttrice del Museo del Figurino Storico di Calenzano. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“I giochi di simulazione bellica (o wargame) sono definiti come giochi da tavolo che simulano uno scontro armato fra truppe rivali – spiegano gli organizzatori - . Il termine “simulazione” è qui fondamentale perché implica che, per la realizzazione del gioco, si vada a ricercare il dettaglio storico dell’evento che si vuole simulare, sia dal punto di vista tattico o strategico, sia dal punto di vista della rappresentazione iconografica. Questa attività ludica si propone come un mezzo non solo di approfondimento ma anche di divulgazione, in quanto attività che diverte e cattura l’interesse di giocatori di tutte le età"

Il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, che rientra nell'Estate Fiorentina e che gode del contributo della Fondazione Cr Firenze e del Cesvot, con sponsor tecnico Unicoop Firenze, in occasione della sua decima edizione, quest’anno ha proposto quasi quaranta appuntamenti. A seguire, un dopo festival che continuerà ad animare la città anche in ottobre. Concerti, spettacoli, incontri, tour tematici in giro per la città, visite a mostre e case museo: sono ben trentasette gli eventi che compongono il festival vero e proprio, in programma fino al 29 settembre, a cui si aggiungono i quindici del dopo festival, che si terrà dal 3 al 26 ottobre.