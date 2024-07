Franck Ribery e Firenze, un amore mai finito. Il campione francese ha preso una villa in affitto a Bagno a Ripoli

Firenze, 24 luglio 2024 – Franck Ribery e Firenze, un amore mai finito. Da qualche giorno l’ex giocatore della Fiorentina è di nuovo cittadino di Bagno a Ripoli. Il campione francese, che per due stagioni ha indossato la maglia viola (dal 2019 al 2021), sta frequentando il corso per allenatori a Coverciano, che terminerà a settembre, quello Uefa A: al conseguimento del patentino avrà la possibilità di guidare una squadra fino in C ma di poter essere anche allenatore in seconda anche in A e B. Nel 2020 FR7 aveva preso in affitto una villa sulla collina di Sant’Andrea a Morgiano. Non fu però una parentesi felice: il 6 luglio di quattro anni fa i ladri entrarono in casa sua mentre era a giocare in trasferta a Parma: portarono via borse firmate e orologi di valore. Franck rimase a lungo sotto choc.

Stavolta ha scelto le colline sopra l’Antella, dove ha preso in affitto una villa con piscina in zona Picille. A fargli compagnia i cugini, mentre la famiglia è rimasta a Monaco di Baviera. Potrebbe trattarsi della stessa villa che ospitò il tedesco Marvin Compper, in maglia viola dal gennaio 2013 al giugno 2014. Non è escluso che l’ex calciatore, terminato il corso di Coverciano, cerchi una sistemazione come allenatore per restare in zona.