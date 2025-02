Frane, Curcio dai sindaci: "Opere finite al più presto"

Il nuovo commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio ieri era in Alto Mugello, per verificare lo stato delle opere di ripristino della viabilità e del territorio, danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Con lui anche l’assessore regionale alla protezione civile Monia Monni. Insieme hanno incontrato a Marradi i sindaci interessati – c’erano Tommaso Triberti di Marradi appunto, Marco Bottino di Palazzuolo sul Senio e Giampaolo Buti di Firenzuola. "Stiamo ragionando – ha detto il commissario Curcio– su come ottimizzare tempi e modalità di intervento su tutti versanti, soprattutto quello infrastrutturale. Le questioni legate alla tempistica di impiego dei fondi Pnrr sono uno degli argomenti che abbiamo affrontato oggi. Il nostro obiettivo è quello di concludere nei tempi più brevi le opere. Le questioni che riguardano la rendicontazione verranno poi affrontate e discusse nelle sedi opportune. Per quanto riguarda le risorse destinate ai privati dobbiamo intervenire in modo da mettere a punto le procedure tecniche e informatiche ed i tempi amministrativi".

I sindaci escono soddisfatti dall’incontro. Anche perché hanno avuto conferma delle risorse assegnate, 80 milioni di euro per 81 interventi, di cui 60 milioni dal Pnrr. 18 milioni di euro a Palazzuolo, 11 per le frane, 7 per i fiumi, 27 milioni per Marradi, 30 milioni per le strade della Città Metropolitana. "Sono cifre importanti – sottolinea Marco Bottino, sindaco di Palazzuolo -. Abbiamo chiesto garanzie sull’effettuazione dei lavori, affinché vi sia il necessario dinamismo. L’approccio del commissario Curcio è quello giusto, è persona esperta e capace, rinnovo il mio giudizio molto positivo." "Questo primo incontro con il Commissario Fabrizio Curcio sul territorio – nota il marradese Triberti – è stata un’occasione importante per fare il punto sui vari interventi e toccare con mano la fragilità del nostro territorio. E’ stata ribadita l’importanza degli interventi sulla linea ferroviaria Faentina, abbiamo toccato il tema delle delocalizzazioni e ribadito che sarebbe fondamentale un intervento di alleggerimento della burocrazia, sia per quanto riguarda i privati che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti a cui hanno diritto, ma anche per la parte pubblica, perché, visti i continui eventi emergenziali, è necessario poter intervenire più rapidamente di quanto non sia stato possibile fino ad oggi".

Curcio, dopo l’incontro, si è recato ad effettuare alcuni sopralluoghi nelle zone colpite da frane, e ha visitato anche il centro di Palazzuolo.

Paolo Guidotti