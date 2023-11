Francesco Nicolosi solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Definito "uno dei migliori pianisti viventi", Francesco Nicolosi affiancherà l’Orchestra da Camera Fiorentina nei concerti in programma oggi e domani (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, sotto la guida del direttore Giuseppe Lanzetta. Al centro delle serate (nell’ambito del Festival della Liuteria Toscana) il "Concerto per pianoforte n. 20 in re minore, K 466" di Wolfgang Amadeus Mozart, in programma anche "Due melodie elegiache, op. 34" di Edvard Grieg e "St. Paul’s Suite" di Gustav Holst.