Frana di Celle, nuova vita più vicina. Ecco 750mila euro per il ripristino

Entro fine anno partiranno i lavori per il ripristino della frana di Celle. Dopo una procedura negoziata, avviata da un invito da parte dell’amministrazione agli operatori economici a rimettere un’offerta per l’appalto, il Comune ha aggiudicato a Gorini Dario Srl l’esecuzione dei lavori finanziati con fondi Pnrr per circa 750 mila euro.

Il cantiere dovrebbe durare intorno ai 6 mesi. "Si tratta di un intervento importante in termini di risorse economiche e molto delicato per la cittadinanza – spiega l’assessore ai lavori pubblici Dario Picchioni -. Interessa infatti l’unica via di accesso ad alcune abitazioni. Stiamo progettando come far coesistere cantiere e accessibilità alle case: a settembre incontreremo i residenti per parlarne insieme. D’altra parte è una frana che va risolta prima che sia troppo tardi e che la strada debba essere chiusa molto a più a lungo". Stanno andando avanti anche i lavori per l’altra importante frana: quella di Loppiano, finanziata con 1,2 milioni di euro di cui 100 mila comunali, il resto da casse regionali.

"È un intervento ad alta complessità che sta andando avanti spedito" assicura Picchioni. La fine dei lavori dovrebbe coincidere con la fine del 2024. Nello stesso periodo dovrebbe arrivare a conclusione anche un altro cantiere sempre legato a una frana: quello in via Castellana a Incisa, all’altezza del castello, dove la ditta sta lavorando da tempo, anche se in questo momento i lavori sono momentaneamente fermi a cavallo del Ferragosto. Il finanziamento in questo caso è di 200 mila euro e la conclusione dovrebbe appunto arrivare entro la fine di quest’anno.

Poi, annuncia Picchioni, bisognerà intervenire sempre in via Castellana, ma più in là, vicino all’incrocio con via Petrarca.

"Si tratta di un lavoro da 100-120 mila euro – dice l’assessore ai lavori pubblici –; siamo in ultimazione della fase di progettazione, dopo la quale partiremo con l’affidamento". La partenza vera e propria del cantiere, potrebbe essere verso primavera. "Dato che comporta la chiusura della strada, intervenendo in un periodo a minor rischio di piogge, cerchiamo di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità".