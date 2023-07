Foto d’autore Dono alla città

A seguito della mostra fotografica di Paola Aliberti dal titolo "Raccontare un istante", realizzata nella Sala del Basolato a maggio, l’artista ha voluto donare alla Città di Fiesole un suo scatto La fotografia, formato misura 50 x 70 cm, è realizzata su carta 100% cotone stampata da laboratorio certificato "fine Art Print" e rappresenta lo spazio del Caffè del Teatro Romano. Aliberti è nata a Salermo e dopo aver vissuto a Roma, nel 1998 si trasferisce a Firenze. Da molti anni coltiva l’arte della fotografia, utilizzando lo smartphone e trasformando le foto, a volte, in un’immagine artistica con strumenti digitali e con la tecnica del ritocco. "E’ un gesto importante - ha detto Anna Ravoni, sindaco di Fiesole - che l’amministrazione comunale ha apprezzato in tutto il suo valore, e siamo lieti che possa arricchire la nostra collezione". Negli anni Fiesole ha infatti ricevuto varie in dono varie opere d’arte, che hanno portato a raccogliere capolavori di grandi maestri del Novecento, quali Primo Conti, Farulli, Nativi, Peyron e Tirinnanzi, Bueno. Guarnieri ma anche di artisti contemporanei.

D.G.