Fossi: "Sul tema dell’accoglienza il governo dimostra incompentenza E i sindaci devono farsi carico di tutto"

Sul tema dell’accoglienza, dopo il caso delle tende di Vicchio, interviene il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi. "Sulla gestione dei migranti, l’incompetenza del Governo è sempre più evidente – dice Fossi –. Sono ingabbiati in anni di propaganda e consenso costruito sulla pelle delle persone, con promesse come quella del blocco navale e della ricetta magica per la gestione di un problema strutturale. Ma la realtà dei fatti è ben diversa da quella della campagna elettorale: ora assistiamo a sbarchi quintuplicati, sistema di accoglienza e integrazione completamente saltati e scaricabarile sui territori. Per questo siamo solidali con il sindaco di Vicchio e i primi cittadini che vengono chiamati, ad ogni ora, all’ultimo momento, a fronteggiare emergenze causate dall’incompetenza del Governo di cui non hanno alcuna responsabilità". A sostegno della sua affermazione, il segretario Pd Toscana cita i racconti fatti dai sindaci a Elly Schlein dal palco di Livorno. "Sulle loro spalle c’è tutto il peso dell’incapacità del Governo e, senza risorse e strumenti, si devono far carico di tutto, dall’accoglienza dei migranti, alle conseguenze del taglio al reddito di cittadinanza".