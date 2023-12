Forza Italia: Congresso Provinciale a Campi per fare il punto

Un momento di confronto e di condivisione prima delle imminenti festività natalizie. E’ il congresso provinciale di Forza Italia, in programma domenica 17 dicembre a Campi presso l’Hotel 500. Un appuntamento su cui il partito punta molto e che magari potrà servire anche per il fare il punto della situazione dopo le divisioni che hanno caratterizzato il centro-destra alle ultime elezioni amministrative campigiane. Come ribadisce anche il coordinatore provinciale del partito, Paolo Giovannini: ""Per Forza Italia il congresso è un momento atteso e importante: un giro di boa dopo il grande lavoro fatto con il tesseramento su cui abbiamo puntato grazie al segretario Antonio Tajani e nel solco di un uomo, un politico, un imprenditore straordinario come Silvio Berlusconi"". A Campi il congresso si svolgerà dalle 15 alle 19 e a presiederlo sarà l’onorevole Raffaele Nevi, componente e segretario della commissione agricoltura. Saranno presenti anche il coordinatore regionale Marco Stella e gli onorevoli Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini. P.F.N.