Forza e speranza ispirano la fortuna

Roberto

Fancelli

Arriva oggi a Firenze il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per commemorare la strage di quella tragica notte del 27 maggio 1993 in via dei Georgofili, sotto la Torre dei Pulci, nella quale morirono 5 persone tra le quali due bambine, Nadia di 9 anni e Caterina di appena cinquanta giorni. Sono passati 30 anni ma Firenze, la Toscana e l’Italia intera non dimentica e non vuole dimenticare! Domani si celebra “I colori della vita“ l’evento promosso da File Fondazione Italiana di leniterapia con l’esposizione sulla scalinata monumentale che conduce all’abbazia di San Miniato di un mantello gigante, di 260 metri quadrati, oltre tremila mattonelle all’uncinetto, unite tra loro a simboleggiare l’accoglienza, la protezione, il prendersi cura di noi stessi e del prossimo: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel Mondo“ (Gandhi). Con questa forza e questa speranza tentiamo la fortuna con questi numeri da giocare per tre estrazioni sulla: 18 - 81 - 64. L’oroscopo: Ariete 17 42, Toro 3 62, Gemelli 21 36, Cancro 62 63, Leone 11 34, Vergine 36 38, Bilancia 19 20, Scorpione 1 13, Sagittario 33 63, Capricorno 9 90, Acquario 12 71, Pesci 36 40.

I numeri di Chiara: terno d’oro 29 69 79 da giocare a Milano e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona. Alice 5 31 78, Emilia 4 35 70, Maria 6 30 60, Cristina 31 12 23, Ornella 5 37 74, Selina 24 12 60, Simonetta 85 9 59, Carlo 13 64 80, Emilio 7 23 46, Liberio 9 27 54, Fernando 40 12 8, Filippo 47 11 53, Massimo 8 19 68, Zeno 18 57 36. L’aforisma della settimana scelto da Mario. “I poeti lavorano di notte quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio come falchi notturni od usignoli dal dolcissimo canto e temono di offendere... Ma i poeti nel loro silenzio, fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle”. ( Ada Merini ) 32 - 18 - 90.