Firenze, 27 giugno 2020 - 'Forza Alex': dall'Olimpico di Roma, prima di Lazio- Fiorentina, è arrivato il messaggio di incoraggiamento per il campione ricoverato ancora in gravi condizioni a Siena. La scritta è comparsa nella striscia dove di solito appare la pubblicità, lato Tribuna Tevere: un gesto di affetto per Zanardi, l'atleta coinvolto in un grave incidente in handbike nei giorni scorsi durante una manifestazione paralimpica

