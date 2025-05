Foro Boario, la svolta. La fiera sarà a ottobre

La Fiera Agricola si farà, a Borgo San Lorenzo. In autunno, a metà ottobre, ma l’amministrazione ha deciso di realizzare comunque la manifestazione. E sulla querelle sugli spazi, ancora non pronti causa lavori, e considerati più ristretti e meno adatti sulla Fiera, interviene il sindaco Romagnoli. Con la risposta del presidente degli allevatori Nocentini. Intanto Romagnoli ha scritto ai soggetti organizzatori della Fiera Agricola, chiedendo un incontro entro la fine del mese: "L’area del Foro Boario sarà disponibile e utilizzabile da agosto, data per cui saranno portati a compimento gli interventi necessari per l’impianto di illuminazione e la distribuzione di forniture elettriche ed idriche". E aggiunge: "Nella riunione del Comitato Fiera del febbraio scorso le date individuate erano il secondo fine settimana di ottobre con mostra di ovini e altri animali. In quella sede fu detto che l’eventuale assenza del ristorante non sarebbe stata un elemento ostativo: sarebbero stati gli stessi banchi degli agricoltori o Food Trucks a offrire opportunità di somministrazione".

Il sindaco borghigiano lo ribadisce: "Gli spazi per le esposizioni sono adeguati e ridisegnati. L’area sarà quella compresa tra l’incrocio tra via caduti di Montelungo e via degli Argini e la scuola dell’infanzia con la chiusura anche del nuovo tratto stradale". E rinnova "la disponibilità dell’amministrazione a svolgere la Fiera agricola, di cui il Comune è da sempre l’organizzatore, nella data concordata con Gal e Allevatori". Nocentini, presidente degli Allevatori risponde subito: "Noi l’impegno preso lo manteniamo: negli spazi disponibili organizzeremo una mostra nazionale degli ovini di razza Appenninica. Su questo non ci sono problemi". Ma aggiunge: "Restiamo convinti che il Mugello si merita un’Expo agricola più grande che ormai, secondo me, a Borgo San Lorenzo non trova luoghi adeguati. Credo quindi che il Mugello debba trovare uno spazio diverso per presentare adeguatamente l’agricoltura e la zootecnia".

Paolo Guidotti