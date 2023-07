Formidabili quegli anni La Firenze fra ’70 e ’80

Massimo Pieri e Marco Ciappelli annunciano l’attesa presentazione del loro nuovo libro, intitolato “Do you remember? La nostra Firenze negli anni 70 e 80”. L’evento, organizzato dalla Mompracen Editore, sarà aperto alla stampa e al pubblico e si terrà mercoledì 5 luglio alle 19.15 presso l’Area Pettini Burresi in via Faentina 147n a Firenze.

Il libro si propone di immergere i lettori nella vibrante atmosfera culturale e sociale che caratterizzò Firenze durante gli anni ‘70 e ‘80. Attraverso una narrazione coinvolgente, gli autori permettono ai lettori di rivivere quegli anni eccezionali, ricordando i momenti, gli eventi e i personaggi che hanno segnato quell’epoca indimenticabile.

Durante la presentazione, saranno presenti importanti ospiti che arricchiranno la discussione con le loro esperienze e testimonianze. Tra i partecipanti si potranno ascoltare Luigi La Serpe, Andrea Alfani, Stefano Di Puccio, Agostino Presta, Gianluca Lapi, Gianfranco Monti, Pierluigi Picerno, Massimo Iacomelli, Pierfrancesco Bassi e Fabrizio Vangelisti. La moderazione dell’incontro sarà affidata a Gaetano Gennai, esperto conoscitore della storia e cultura fiorentina.

L’evento rappresenterà un’opportunità unica per immergersi nelle atmosfere del passato e cogliere gli aspetti salienti di un’epoca che ha segnato la storia di Firenze.

Gli autori, Massimo Pieri e Marco Ciappelli, saranno presenti per condividere le loro ispirazioni dietro la creazione del libro e per rispondere alle domande del pubblico.

Per rendere l’occasione ancora più speciale, sarà possibile prenotare un tavolo per l’apericena. Per effettuare prenotazioni, si può contattare il numero 3347146652.