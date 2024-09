Fontana Delcroix. Cerimonia con Giunti per il centenario

Festa grande a Saltino per i 100 anni della sua monumentale fontana: inaugurata il 30 agosto 1924 per celebrare la realizzazione dell’acquedotto che portava finalmente acqua a sufficienza alla stazione climatica ambita meta di turisti, fu intitolata all’onorevole Carlo Delcroix, mutilato di guerra, che riuscì a partecipare al taglio del nastro. A un secolo preciso da quella data, alla cerimonia di ricordo organizzata dalla Pro Loco Saltino Vallombrosa hanno voluto partecipare tanti cittadini della zona e anche amanti di questo luogo: si sono messi in posa per una foto ricordo che ricalca quella scattata 100 anni fa dagli abitanti del Saltino.

Presenti all’evento il sindaco di Reggello Piero Giunti, il consigliere regionale Cristiano Benucci, l’ex presidente Lions Roberta Vicentini Pezzatini e il presidente della Proloco Lorenzo M. Caffè, con la conduzione dello storico Nicola Wittum. Tutti poi hanno visitato la mostra fotografica nella terrazza-giardino dell’ufficio turistico dedicata alla fontana, alla Saltino di un tempo e anche al trenino a cremagliera che proprio quel 30 agosto 1924 fece la sua ultima corsa dopo 32 anni di servizio. La fontana pubblica monumentale fu progettata dall’ingegnere Mario Liccioli, realizzata dalla famiglia Sottili, scalpellini di Pietrapiana e decorata con i "mascheroni" dallo scultore norvegese Hendrik Christian Andersen, da vari anni villeggiante a Saltino. Nel 2018, grazie ad una cospicua donazione di Christel Murmann, villeggiante tedesca, furono avviati i lavori di restauro su progetto dell’architetto fiorentino Massimo Ricci: completamente smontato, recuperati i pezzi mancanti e riposizionato su una solida base antisismica, il monumento è stato re-inaugurato il 6 luglio 2019.

Manuela Plastina