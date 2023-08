Fondi pubblici usati per campagna elettorale? Fratelli d'Italia-Signa Libera chiede chiarimenti Il Comune di Firenze è stato accusato di violare principi fondamentali di democrazia e correttezza amministrativa per l'uso di fondi pubblici per la campagna elettorale. Fratelli d'Italia-Signa Libera chiede all'amministrazione di rivedere la propria posizione.