Fondi europei per il progetto innovativo della scuola di musica

I musicisti di domani? Preparati sulle esecuzioni degli spartiti ma anche capaci di interagire con il teatro, la danza e l’ opera, compreso ciò che accade nel dietro le quinte. E’ la formazione interdisciplinare la nuova "materia" di studio di Impact, acronimo di International music and performing arts contaminations and traiding, il progetto ideato dalla Scuola di musica di Fiesole con il suo direttore artistico Alexander Lonquich e realizzato in collaborazione con altre istituzioni di alta formazione musicale.

Il progetto si è aggiudicato un finanziamento di un bando europero di circa un milione di euro e culminerà nella rappresentazione del Falstaff di Giuseppe Verdi, che sarà interamente prodotto dagli studenti dall’allestimento all’esecuzione, passando per l’interpretazione e le parti tecniche. La Scuola di Fiesole è capofila del progetto e partecipa con 29 studenti. Le altre istituzioni coinvolte sono: il conservatorio di Matera (per i cantanti), l’Istituto di studi musicali della Valle d’Aosta (con gli ottoni), l’Accademia delle Belle arti di Catania e l’università della Calabria, che faranno scenografie, costumi nonché la parte documentaristica. Inoltre ci sarà uno scambio formativo con il Brasile con i nuclei di orchestre giovanili e infantili dello stato di Bahia. A guidare ci sono figure professionali, che provengono da vari ambiti che permettono ai partecipanti di incrementare le diverse teorie a pratiche della formazione musicale e teatrale. Una prima rappresentazione del Falstaff sarà a dicembre a Salvador de Bahia.

Il debutto sarà invece è a Cosenza, nel marzo 2026 presso il Teatro Auditorium dell’Università di Calabria. Di progetto innovativo ha parlato la sindaca e presidente della Scuola di Musica di Fiesole Cristina Scaletti mentre la soprintendente Anna Maria Meo ha auspicato l’apertura di un ufficio per intercettare finanziamenti europei per implementare progetti in rete con altre istituzioni Afam.

Daniela Giovannetti