Fondazione Gaber, un premio alla scrittura per il teatro-canzone

VIAREGGIO (Lucca)

Per la prima volta la Fondazione Gaber fa nascere un premio dedicato alla scrittura per teatro-canzone, che viene intitolato ‘Il luogo del pensierò e che è destinato ai nuovi autori di questa forma artistico-espressiva. Il vincitore verrà proclamato il 26 luglio 2024 durante lo svolgimento del Premio letterario Viareggio Rèpaci. Il teatro-canzone, ricorda una nota, è una scrittura teatrale sviluppata da Giorgio Gaber e Sandro Luporini dal 1970 al 2000 che si caratterizzava attraverso l’utilizzo alternato della parte cantata (canzone) e della parte in prosa (monologo) nello sviluppo di riflessioni e racconti. La Fondazione Gaber ha istituito il premio per autori che si confrontano su un tema, una riflessione o un racconto sviluppato attraverso una canzone e un monologo (o viceversa) tra loro attinenti e in grado di costituire una forma espressiva e letteraria compiuta. Il regolamento completo e maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://www.giorgiogaber.it/.

L’iniziativa prosegue fino al 26 luglio e fino al 21 giugno sarà possibile presentare i contributi. Entro il 10 luglio si riunirà il comitato organizzatore per selezionare chi sarà insignito del premio. Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Gaber, spiega che "questo premio nato di comune accordo con l’amministrazione di Viareggio e con il Premio Viareggio-Rèpaci, segna la continuità di una collaborazione culturale e artistica che dalla scomparsa di Gaber ha promosso iniziative importanti per la cultura del nostro Paese. L’apertura alla collaborazione con la nostra Fondazione da parte del Premio Viareggio-Rèpaci ha dato vita a un progetto culturale di grande rilevanza e che ancora mancava. Un’opportunità offerta agli autori che intendono confrontarsi con la particolarissima forma di scrittura del teatro-canzone".

Dalia Gaberscik, vicepresidente e direttrice artistica della Fondazione Gaber, aggiunge che il "premio rilancia l’interessamento verso una forma espressiva unica e originale. Un linguaggio particolare e originalissimo".