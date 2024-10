Fondazione Cr Firenze aderisce alla campagna 'Unaltrapartita'

Firenze, 1 ottobre 2024 - Fondazione Cr Firenze partecipa alla campagna nazionale 'Un'altra partita'. Comunità in campo, promossa da Acri e Assifero in occasione della Giornata europea delle Fondazioni 2024, oggi, 1 ottobre. Tema di quest’anno: lo sport sociale e inclusivo. Fondazione Cr Firenze ha quindi scelto di raccontare in questi giorni, tramite i suoi profili social, tre belle storie di sport inclusivo a Firenze che coinvolgono tre società: Pallacanestro Femminile Firenze, Assi Giglio Rosso e Guelfi Firenze. In particolare, si legge in una nota, il progetto di Casa Pff, dell'associazione Pallacanestro Femminile Firenze è stato presentato a Roma mercoledì scorso all’evento di presentazione della campagna di Acri e Assifero. Si tratta di un'oasi sicura per il pre e il post allenamento delle ragazze della Pallacanestro Femminile Firenze, sviluppato grazie al bando Social Innovation Jam di Fondazione Cr Firenze nell’ambito del progetto Siamo Solidali e che mette in connessione giovani creativi e associazioni del Terzo settore per creare progetti di innovazione sociale. Casa Pff stata oggetto anche di una campagna di crowdfunding sostenuta da Fondazione Cr Firenze che ha raddoppiato i fondi raccolti per la realizzazione del progetto. "Siamo felici di poter avere un luogo dove poterci fermare a studiare prima degli allenamenti – ha raccontato Benedetta Tenerani, una delle ragazze della squadra di pallacanestro femminile – un punto di riferimento importante per noi giovani”. All’interno di Casa Pff c’è un'area dove è possibile incontrare psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti e tutor scolastici, un'area studio, un’area relax e posti letto per le atlete che abitano lontan. Scelto per rappresentare lo sport inclusivo nell’ambito della campagna #unaltrapartita anche il progetto di Assi Giglio Rosso, associazione impegnata sull’accessibilità dell’impiantistica sportiva che ha portato alla promozione del Blind Tennis, attività pensata e codificata per persone cieche e ipovedenti. Infine, la collaborazione tra Villa Lorenzi, struttura che si occupa di prevenzione del disagio giovanile, e Guelfi Firenze, la squadra di football americano di Firenze che con un programma di borse di studio aiuta i giovani a seguire la passione per lo sport senza limitazioni economiche. Di recente uno dei ragazzi seguiti da Villa Lorenzi grazie ai Guelfi da Firenze ha scoperto il suo talento ed è andato a studiare e giocare a football in una high school americana. "A un anno dall’ingresso dello sport nella Costituzione – dichiara il Presidente di Fondazione Cr Firenze Bernabò Bocca - la campagna #unaltrapartita è l’occasione per valorizzare anche le attività delle realtà del Terzo Settore che sosteniamo. Abbiamo scelto tre progetti diversi che sono rappresentativi dell’idea di sport in cui crediamo, strumento di inclusione, condivisione e contrasto alle disuguaglianze”.