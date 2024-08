Fogne, archeologi stoppano i lavori: "Inaccettabile, reperti senza valore"

I lavori che stanno coinvolgendo il cuore di Antella, con relativi disagi per il traffico privato e pubblico, si sarebbe dovuti concludere il 13 luglio, poi rinviati a fine luglio. E invece ancora ci vorrà parecchio.

"A meno di un miracolo l’intervento non potrà essere concluso in estate" annuncia, sconsolato, il sindaco Francesco Pignotti. Si tratta di lavori fondamentali per sistemare (si spera definitivamente) la rete fognaria in un punto dove ci sono stati allagamenti a ogni bomba d’acqua che ha colpito la zona. Ma il cantiere è costretto a continui rinvii a causa di ritrovamenti archeologici negli scavi.

"Con Publiacqua – sottolinea Pignotti - avevamo programmato i lavori per la messa in sicurezza idrogeologica durante la finestra estiva proprio per ridurre al massimo i disagi per la viabilità e i cittadini. Ma il cantiere è stato continuamente interrotto dagli archeologi della soprintendenza per il ritrovamento di reperti che ogni volta si dimostrano senza alcun rilievo".

Uno "stop and go inaccettabile che sta bloccando interventi fondamentali per la sicurezza dell’abitato, un valore prevalente insieme all’uso della pubblica strada". I tempi stanno lievitando, la ditta è esasperata e continuano le criticità per gli abitanti, tuona il sindaco.

"Abbiamo grande rispetto per il lavoro della soprintendenza, e siamo convinti che anche i ripolesi, se ci fossero reperti significativi, capirebbero queste continue interruzioni. Ma all’Antella come in altri lavori nel nostro Comune, sono senza valore!" Vanno piuttosto "privilegiati i bisogni dei cittadini – suggerisce il sindaco - che vogliono vedere finiti lavori importantissimi per la messa in sicurezza dell’abitato e le strade riaperte".