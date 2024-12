Florence is you secondo. Anna Bazzani

Gurrieri

Florence is you è un giornale-rivista, in inglese e in italiano, che raccoglie e commenta la città per l’arte, cultura, fashion, musica, teatro. Ne è editor in chief Anna Balzani che si avvale di collaboratori come Cosimo Ceccuti, Giovanni Cipriani, Ekaterina Gushchina, Ginevra Burchi, Massimo Tosi, Andrea Ponsi (con i suoi bellissimi acquerelli), solo per citare i presenti nell’ultimo numero Winter 2024 – 2025. Periodico attento a registrare e proporre a turisti colti e ai fiorentini gli ultimi eventi culturali e artistici in corso o programmati in città. Così Anna Balzani ha colto, con lucidità, il cuore del problema: raccontare ai turisti stranieri e alla gente di casa, gli eventi, ma anche le pulsazioni della città, coinvolgendo il lettore – “is you” – negli accadimenti e nei mutamenti della vis urbana. E ciò fa valendosi, come si è accennato, di firme notissime su temi di cogente attualità o con evocazioni della storia della città, sempre affidate a garanti della materia. Né mancano utili interviste su importanti restauri difficilmente documentati altrove. Ovviamente, prevale la materia dell’arte (come potrebbe essere altrimenti?) coprendo un vuoto che aveva avuto numerosi tentativi precedenti senza esiti, a partire dalla lontana rivista del Comune degli anni ’50. Con le notizie sull’attualità non mancano brevi articoli su monumenti (come ad esempio quello su “La Basilica di Santo Spirito, luogo di fede e cultura, ove risuona il messaggio spirituale di Sant’Agostino di Tagaste) o su coincidenze storiche (come per l’articolo di Ceccuti che ricorda “Il Ministero della Cultura compie 50 anni”, quando Giovanni Spadolini fu nominato ministro alla guida del nascente ministero, ed ancora un puntuale resoconto sulla mostra a Palazzo Strozzi “Dipingere senza regole”, astrazione e poesia nelle opere dell’artista americana Helen Frankenthaler.